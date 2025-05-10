Макрон, Туск, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции решительных"
Киев • УНН
Президент Франции, премьеры Польши и Британии, а также канцлер Германии встретятся с украинскими лидерами. Обсудят гарантии безопасности и усиление безопасности в Европе.
В субботу, 10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Канцелярию премьер-министра Польши в соцсети Х.
Детали
В Киев на встречу "коалиции желающих" прибыли президент Франции Макрон, премьеры Польши и Великобритании Туск и Стармер, а также канцлер Германии Мерц.
Европейских лидеров встречали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава ОПУ Андрей Ермак. Также был председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.
Напомним
Президент Владимир Зеленский сообщил о встрече с лидерами "коалиции желающих" в Украине 10 мая. На встрече обсудят гарантии безопасности и усиление архитектуры безопасности в Европе.