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Макрон, Туск, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции решительных"

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Президент Франции, премьеры Польши и Британии, а также канцлер Германии встретятся с украинскими лидерами. Обсудят гарантии безопасности и усиление безопасности в Европе.

Макрон, Туск, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции решительных"

В субботу, 10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Канцелярию премьер-министра Польши в соцсети Х.

Детали

В Киев на встречу "коалиции желающих" прибыли президент Франции Макрон, премьеры Польши и Великобритании Туск и Стармер, а также канцлер Германии Мерц.

Европейских лидеров встречали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава ОПУ Андрей Ермак. Также был председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Напомним

 Президент Владимир Зеленский сообщил о встрече с лидерами "коалиции желающих" в Украине 10 мая. На встрече обсудят гарантии безопасности и усиление архитектуры безопасности в Европе.  

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
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