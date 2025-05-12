Зеленський запросив Папу Лева XIV в Україну, домовилися спланувати зустріч

Президент України Володимир Зеленський запросив Папу Римського Лева XIV до України і повідомив про плани організувати особисту зустріч з понтифіком, пише УНН.

Запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей - написав Зеленський.

Зі слів Президента, "домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом".

Зеленський вперше поговорив з Папою Левом XIV: повторив про готовність до прямих перемовин і очікує відповіді рф