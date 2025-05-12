Зеленський запросив Папу Лева XIV в Україну, домовилися спланувати зустріч
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський запросив Папу Римського здійснити апостольський візит в Україну. Зеленський наголосив, що візит Папи принесе надію всім вірянам.
Президент України Володимир Зеленський запросив Папу Римського Лева XIV до України і повідомив про плани організувати особисту зустріч з понтифіком, пише УНН.
Запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей
Зі слів Президента, "домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом".
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