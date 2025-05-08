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Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV
17:55 • 10484 перегляди

Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

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Новим Папою Римським обрано американця Роберта Превоста, він стане Левом XIV - ЗМІ

Київ • УНН

 • 7188 перегляди

У Ватикані завершилися вибори нового Папи Римського. Ним став Роберт Френсіс Превост із США, який прийме ім'я Лев XIV і незабаром виступить із промовою.

Новим Папою Римським обрано американця Роберта Превоста, він стане Левом XIV - ЗМІ

Новим Папою Римським став уродженець США Роберт Френсіс Превост, передає УНН з посиланням на Sky News.

За інформацією видання, папське ім'я Превоста буде Лев XIV.

Додамо

Вибори нового понтифіка відбулися в перший повний день голосування 133 кардиналами-виборщиками.

Тепер він виступить зі своєю першою публічною промовою та благословенням для присутніх на площі Святого Петра людей.

У Ватикані обрали нового Папу Римського: над Сикстинською капелою білий дим08.05.2025, 19:12 • 51485 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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