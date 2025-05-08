Новим Папою Римським обрано американця Роберта Превоста, він стане Левом XIV - ЗМІ
Київ • УНН
У Ватикані завершилися вибори нового Папи Римського. Ним став Роберт Френсіс Превост із США, який прийме ім'я Лев XIV і незабаром виступить із промовою.
Новим Папою Римським став уродженець США Роберт Френсіс Превост, передає УНН з посиланням на Sky News.
За інформацією видання, папське ім'я Превоста буде Лев XIV.
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Вибори нового понтифіка відбулися в перший повний день голосування 133 кардиналами-виборщиками.
Тепер він виступить зі своєю першою публічною промовою та благословенням для присутніх на площі Святого Петра людей.
У Ватикані обрали нового Папу Римського: над Сикстинською капелою білий дим08.05.2025, 19:12 • 51485 переглядiв