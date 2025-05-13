Зеленский планирует посетить интронизацию Папы Римского Льва XIV - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский может поехать на интронизацию Папы Римского Льва XIV, которая состоится 18 мая. Об этом изданию Reuters заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Он планирует приехать, но вы знаете, что до воскресенья у нас есть еще несколько очень важных встреч - сказал Ермак, имея в виду возможные мирные переговоры в Турции на этой неделе.

Глава ОП добавил, что "конечно, во время войны трудно быть уверенным, но я знаю, что Зеленский будет счастлив быть в Риме в этот день".

Также он подчеркнул, что Рим прекрасное место для встреч Зеленского с другими иностранными лидерами.

Встреча с Трампом стала тому подтверждением - добавил он.

Однако, как отмечает издание, США пока не сообщили, кто будет представлять их страну в воскресенье.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новоизбранным Папой Римским Львом XIV. Они обсудили возвращение пленных и детей, а также глава государства пригласил Папу в Украину.