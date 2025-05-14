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Папа Лев XIV запропонував посередництво між воюючими сторонами в усьому світі

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Папа Римський Лев XIV запропонував посередництво у конфліктах по всьому світу, закликаючи сторони до діалогу. Зеленський заявив про можливу зустріч з Папою 18 травня.

Папа Лев XIV запропонував посередництво між воюючими сторонами в усьому світі

Папа Римський Лев XIV запропонував своє посередництво воюючим сторонам у всьому світі. Він зробив таку заяву під час зустрічі у Ватикані з представниками 23 східних християнських церков, пише УНН з посиланням на Le Monde.

Святий Престол готовий дати ворогам можливість зустрітися та подивитися один одному в очі, щоб народи могли повернути собі надію та гідність, яких вони заслуговують, гідність миру 

– сказав він у своїй промові.

Посилаючись на численні конфлікти у світі, "від Святої Землі до України, від Лівану до Сирії, від Близького Сходу до Ефіопії та Кавказу", американський папа засуджував насильство, закликаючи до зусиль для досягнення миру.

Я зроблю все можливе, щоб цей мир поширювався. Люди хочуть миру, і з рукою на серці я кажу лідерам народів: давайте зустрічатися, давайте вести діалог, давайте переговори! 

- пообіцяв новообраний понтифік.

Він також додав, що війна ніколи не буває неминучою і зброю можна змусити замовкнути, адже вона не вирішує проблему.

Війна ніколи не буває неминучою; зброю можна і потрібно змусити замовкнути, бо вона не вирішує проблем; вона їх посилює 

– додав Лев XIV.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливу зустріч з новим Папою Римським Левом XIV вже цієї неділі, 18 травня. Зустріч залежатиме від ситуації на фронті.

Павло Зінченко

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