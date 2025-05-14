Папа Лев XIV предложил посредничество между воюющими сторонами во всем мире

Папа Римский Лев XIV предложил свое посредничество воюющим сторонам во всем мире. Он сделал такое заявление во время встречи в Ватикане с представителями 23 восточных христианских церквей, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Святой Престол готов дать врагам возможность встретиться и посмотреть друг другу в глаза, чтобы народы могли вернуть себе надежду и достоинство, которых они заслуживают, достоинство мира – сказал он в своей речи.

Ссылаясь на многочисленные конфликты в мире, "от Святой Земли до Украины, от Ливана до Сирии, от Ближнего Востока до Эфиопии и Кавказа", американский папа осуждал насилие, призывая к усилиям для достижения мира.

Я сделаю все возможное, чтобы этот мир распространялся. Люди хотят мира, и с рукой на сердце я говорю лидерам народов: давайте встречаться, давайте вести диалог, давайте переговоры! - пообещал новоизбранный понтифик.

Он также добавил, что война никогда не бывает неизбежной и оружие можно заставить замолчать, ведь оно не решает проблему.

Война никогда не бывает неизбежной; оружие можно и нужно заставить замолчать, потому что оно не решает проблем; оно их усиливает – добавил Лев XIV.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной встрече с новым Папой Римским Львом XIV уже в это воскресенье, 18 мая. Встреча будет зависеть от ситуации на фронте.