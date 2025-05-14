Папа Лев XIV предложил посредничество между воюющими сторонами во всем мире

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина
12:09 • 13147 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Эксклюзив
07:33 • 27325 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
07:17 • 55102 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

14 мая, 05:56 • 49343 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

14 мая, 05:00 • 58960 просмотра

Финал Кубка Украины: "Динамо" против "Шахтера" - где смотреть, фаворит, настроения команд

14 мая, 04:00 • 139361 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

13 мая, 21:24 • 58954 просмотра

Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле

13 мая, 16:08 • 161157 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 12:11 • 88510 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
13 мая, 11:29 • 95085 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
30%
745мм
Популярные новости

Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе

14 мая, 02:58 • 53420 просмотра

В СНБО заявляют о фейке насчет планов Венгрии вернуть часть украинских территорий

14 мая, 04:19 • 68411 просмотра

Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

14 мая, 05:20 • 60125 просмотра

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

08:02 • 48661 просмотра

Кто "слил" дела НАБУ? Международный аудит выявил провалы внутреннего контроля и влияние на дело Углавы

09:07 • 34309 просмотра
публикации

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

12:09 • 13150 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

09:23 • 31788 просмотра

Кто "слил" дела НАБУ? Международный аудит выявил провалы внутреннего контроля и влияние на дело Углавы

09:07 • 34657 просмотра

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

08:02 • 49009 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

14 мая, 04:00 • 139362 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

11:12 • 10408 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

09:18 • 15871 просмотра

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

06:55 • 24923 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 53634 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 112161 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Папа Лев XIV предложил посредничество между воюющими сторонами во всем мире

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Папа Римский Лев XIV предложил посредничество в конфликтах по всему миру, призывая стороны к диалогу. Зеленский заявил о возможной встрече с Папой 18 мая.

Папа Лев XIV предложил посредничество между воюющими сторонами во всем мире

Папа Римский Лев XIV предложил свое посредничество воюющим сторонам во всем мире. Он сделал такое заявление во время встречи в Ватикане с представителями 23 восточных христианских церквей, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Святой Престол готов дать врагам возможность встретиться и посмотреть друг другу в глаза, чтобы народы могли вернуть себе надежду и достоинство, которых они заслуживают, достоинство мира 

– сказал он в своей речи.

Ссылаясь на многочисленные конфликты в мире, "от Святой Земли до Украины, от Ливана до Сирии, от Ближнего Востока до Эфиопии и Кавказа", американский папа осуждал насилие, призывая к усилиям для достижения мира.

Я сделаю все возможное, чтобы этот мир распространялся. Люди хотят мира, и с рукой на сердце я говорю лидерам народов: давайте встречаться, давайте вести диалог, давайте переговоры! 

- пообещал новоизбранный понтифик.

Он также добавил, что война никогда не бывает неизбежной и оружие можно заставить замолчать, ведь оно не решает проблему.

Война никогда не бывает неизбежной; оружие можно и нужно заставить замолчать, потому что оно не решает проблем; оно их усиливает 

– добавил Лев XIV.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной встрече с новым Папой Римским Львом XIV уже в это воскресенье, 18 мая. Встреча будет зависеть от ситуации на фронте.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Владимир Зеленский
Украина
Ватикан
Brent
$65.96
Bitcoin
$103,969.40
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$34.94
Золото
$3,223.71
Ethereum
$2,624.57