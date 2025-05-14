Зеленський планує зустрітися з Папою Римським Левом XIV: стала відома дата

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, зустрінеться з новим Папою Римським Левом XIV. Це може статися вже цього тижня, а саме – у неділю, 18 травня, повідомляє УНН з посиланням на LeParisien.

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Ймовірно, в неділю, якщо все вийде. Але ми ще не знаємо, як закінчиться цей тиждень – заявив Зеленський у розмові з французькими ЗМІ.

Він додав, що його перша розмова з понтифіком "була дуже теплою". При цьому він уточнив, що зустріч з Папою Римським буде залежати від розвитку ситуації, зокрема, на фронтах російсько-української війни.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не знає, скільки триватиме війна, "але не десять років".

До того Володимир Зеленський заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати до Стамбула, де у четвер може відбутися потенційна зустріч Зеленського та путіна.