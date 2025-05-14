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Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

Київ • УНН

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Володимир Зеленський заявив, що ніхто не знає, скільки триватиме війна. Але він підкреслив, що це точно не десять років.

Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не знає, скільки триватиме війна, "але не десять років", пише УНН з посиланням на Ouest-France.

Деталі

Щодо можливої ​​тривалості конфлікту, то Зеленський в інтерв'ю Libération та кільком іншим європейським ЗМІ, як зазначається, був зрозумілим: "Ніхто не знає, скільки він триватиме. Але не десять років. Україна не витримала б. […] Це дорого обходиться всім, не лише друзям, а й ворогам".

На тлі того, як переговори можуть розпочатися 15 травня у Туреччині, Зеленський заявив в інтерв’ю, що він готовий зустрітися з володимиром путіним особисто, якщо той погодиться на поїздку. "Важливо зрозуміти мету моєї зустрічі з путіним, - пояснює він. - Ми з ним не можемо зараз про все домовитися, це неможливо. […] Але ми повинні якось знайти формат, щоб припинити війну". Звідси його заклик до негайного припинення вогню, без попередніх умов.

Останніми днями дипломатична ініціатива набирає обертів: Еммануель Макрон, Дональд Туск, Кір Стармер і Фрідріх Мерц за підтримки близько двадцяти країн і зі схвалення Дональда Трампа висунули ультиматум москві з вимогою повного припинення бойових дій. У відповідь кремль запропонував прямі переговори в Туреччині, не уточнивши, чи візьме в них участь путін. Для Зеленського ця нечіткість говорить багато про що: "Якщо він не приїде, значить, він не шукає політичної перемоги".

Зеленський наполягає: зустріч не може бути символічною. "Якщо я зустрінуся з ним, ми маємо вийти з цього з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном полоненими за принципом "все на всіх" або щось подібне", - зазначив він. Питання реалізації перебуває у центрі його занепокоєння: "росіяни не довірятимуть нам, ми не довірятимемо росіянам".

За його словами, гарантувати дотримання будь-якої угоди можуть лише зовнішні посередники. Президент України наполягає на необхідності надійного, збалансованого посередництва, яке поважає обидві сторони. Зокрема він називає Сполучені Штати можливим гарантом механізму контролю. Зеленський вважає, що присутність Трампа може спонукати главу кремля здійснити поїздку: "Якщо путін не приїде, це виглядатиме для нього повною поразкою".

Доповнення

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Перед цим Зеленський і лідери кількох країн НАТО поговорили з Трампом телефоном і наголосили, що готові до безумовного 30-денного припинення вогню з понеділка. Під час 15-хвилинної розмови Зеленський і лідери НАТО сказали Трампу, що якщо буде домовлено про припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з росією.

Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

За кілька годин до того, як Зеленський погодився зустрітися з путіним в Стамбулі, Трамп закликав Президента України прийняти умови, у дописі в Truth Social.

Axios з посиланням на українського чиновника заявило, що візит Зеленського в Туреччину відбудеться, навіть якщо рф не погодиться на припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати до Стамбула, де у четвер може відбутися потенційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо, а також спецпредставники Трампа Кіт Келлог і Стів Віткофф збираються до Туреччини на тлі очікування переговорів України та рф.

Тим час від України наразі до Туреччини їде голова МЗС Андрій Сибіга.

росію на переговорах з Україною у Стамбулі представлять лавров та ушаков - WP13.05.25, 21:36 • 3068 переглядiв

Юлія Шрамко

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