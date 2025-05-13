росію на переговорах з Україною у Стамбулі представлять лавров та ушаков - WP

росію на переговорах з Україною у Стамбулі представлятимуть міністр закордонних справ сергій лавров та помічник російського диктатора путіна із зовнішньої політики юрій ушаков. Про це повідомляє видання Washington Post з посиланням на високопоставленого колишнього кремлівського чиновника, "який говорив на умовах анонімності через делікатність теми", передає УНН.

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Американське видання повідомляє, що росія на переговорах з Україною 15 травня буде представлена на рівні чиновників зовнішньополітичного відомства.

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Речник кремля дмитро пєсков раніше заявив, що делегація росії прибуде до Стамбула 15 травня і чекатиме там на українську сторону. проте там досі офіційно не повідомили, хто саме поїде говорити про мир. За його словами, російська сторона оголосить про те, хто представлятиме росію на переговорах з Україною, щойно путін вважатиме це за потрібне.

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Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на онлайн-зустріч з координації дій для недопущення збірної рф до участі в ЧС-2026 з футболу заявив, що росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та завершення війни.

"росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни", - зауважив Єрмак.