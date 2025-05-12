Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

В Україні всі хотіли б, щоб Президент США Дональд Трамп зміг бути на зустрічі в Туреччині, це правильна ідея. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Чув щойно заяву Президента Трампа. Дуже важливі слова... І, звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб Президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає - наголосив Зеленський.

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Президент України зазначив, що підтримав Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню – достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії.

"І ми цього хочемо, ми готові забезпечити тишу зі свого боку", - наголосив він.

Зеленський додав, що підтримав президента США з ідеєю прямих перемовин із путіним.

"Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі", - резюмував Глава української держави.

Раніше

Президент США Дональд Трамп сказав, що може поїхати до Стамбула, де у четвер може відбутися потенційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.

Трамп упевнений, росія погодиться на припинення вогню на 30 днів