Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

В Украине все хотели бы, чтобы Президент США Дональд Трамп смог быть на встрече в Турции, это правильная идея. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Слышал только что заявление Президента Трампа. Очень важные слова... И, конечно, мы все в Украине хотели бы, чтобы Президент Трамп смог быть там с нами – на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне. Спасибо всем, кто помогает - подчеркнул Зеленский.

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Президент Украины отметил, что поддержал Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня – достаточно длительном, чтобы дать основу дипломатии.

"И мы этого хотим, мы готовы обеспечить тишину со своей стороны", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что поддержал президента США с идеей прямых переговоров с путиным.

"Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи", - резюмировал Глава украинского государства.

Ранее

Президент США Дональд Трамп сказал, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.

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