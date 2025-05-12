Трамп уверен, россия согласится на прекращение огня на 30 дней
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что россия согласится на 30-дневное прекращение огня в Украине. Он также рассматривает возможность поездки в Стамбул на встречу Зеленского и путина.
Президент США Дональд Трамп считает, что россия согласится на 30-дневное прекращение огня в Украине, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Он (Трамп - ред.) также сказал, что считает, что россия согласится на 30-дневное прекращение огня в Украине
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Ранее Трамп сказал, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Зеленского и путина.
"Я думал о том, чтобы слетать туда", — говорит он.
"Есть вероятность, если я думаю, что что-то может произойти. Мы должны это сделать", - добавил Трамп.
Он сказал, что администрация США "очень усердно работает, чтобы понять, сможет ли она положить конец кровопролитию".