Трамп уверен, россия согласится на прекращение огня на 30 дней

$41.550.04
46.750.13
ukenru
Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции
15:56 • 752 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

15:48 • 2332 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

15:00 • 12516 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

14:27 • 18786 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

Эксклюзив
13:28 • 15725 просмотра

“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7

Эксклюзив
13:00 • 19946 просмотра

Количество случаев домашнего насилия в Украине уменьшилось в первом квартале 2025 года - прокуратура

Эксклюзив
12:34 • 22230 просмотра

После волны критики Фонд госимущества пообещал пересмотреть проект изъятия земли НААН

Эксклюзив
11:05 • 24827 просмотра

В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно

12 мая, 08:59 • 31731 просмотра

ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф

Эксклюзив
12 мая, 08:49 • 32042 просмотра

Эксперт Козаченко об аграрной науке: лидерство в селекции сохраняется, но есть риски

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
31%
747мм
Популярные новости

Британия представит новые санкции против рф на встрече европейских министров

12 мая, 06:36 • 31718 просмотра

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 56856 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

12 мая, 07:00 • 88377 просмотра

Британия планирует присоединиться к силам ЕС по новому пакту о безопасности - The Times

12 мая, 07:26 • 38565 просмотра

Более 4,26 млн украинцев воспользовались статусом временной защиты в ЕС на март-2025

11:10 • 26942 просмотра
публикации

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

15:00 • 12516 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

14:27 • 18786 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

12 мая, 08:13 • 69246 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

12 мая, 07:00 • 88980 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая
Эксклюзив

12 мая, 05:40 • 78466 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дэвид Лэмми

Кайя Каллас

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

15:03 • 4762 просмотра

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 57312 просмотра

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 38136 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 44779 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 125211 просмотра
Актуальное

Боинг 747

Криптовалюта

Евро

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Трамп уверен, россия согласится на прекращение огня на 30 дней

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Дональд Трамп заявил, что россия согласится на 30-дневное прекращение огня в Украине. Он также рассматривает возможность поездки в Стамбул на встречу Зеленского и путина.

Трамп уверен, россия согласится на прекращение огня на 30 дней

Президент США Дональд Трамп считает, что россия согласится на 30-дневное прекращение огня в Украине, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Он (Трамп - ред.) также сказал, что считает, что россия согласится на 30-дневное прекращение огня в Украине 

- пишет издание.

Добавим

Ранее Трамп сказал, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Зеленского и путина.

"Я думал о том, чтобы слетать туда", — говорит он.

"Есть вероятность, если я думаю, что что-то может произойти. Мы должны это сделать", - добавил Трамп.

Он сказал, что администрация США "очень усердно работает, чтобы понять, сможет ли она положить конец кровопролитию".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$65.30
Bitcoin
$102,802.80
S&P 500
$5,806.23
Tesla
$318.28
Газ TTF
$35.47
Золото
$3,243.41
Ethereum
$2,506.73