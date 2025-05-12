Трамп упевнений, росія погодиться на припинення вогню на 30 днів

Президент США Дональд Трамп вважає, що росія погодиться на 30-денне припинення вогню в Україні, передає УНН з посиланням на Sky News.

Він (Трамп - ред.) також сказав, що вважає, що росія погодиться на 30-денне припинення вогню в Україні - пише видання.

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Раніше Трамп сказав, що може поїхати до Стамбула, де у четвер може відбутися потенційна зустріч Зеленського та путіна.

"Я думав про те, щоб злітати туди", - говорить він.

"Є ймовірність, якщо я думаю, що щось може статися. Ми повинні це зробити", - додав Трамп.

Він сказав, що адміністрація США "дуже старанно працює, щоб зрозуміти, чи зможе вона покласти край кровопролиттю".