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В Офісі Президента заявили, що рф не демонструє волі до припинення вогню та закінчення війни

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Андрій Єрмак заявив, що росія не виявляє бажання припинити вогонь. Тому, за його словами, було б помилкою допускати росіян до футбольних чемпіонатів.

В Офісі Президента заявили, що рф не демонструє волі до припинення вогню та закінчення війни

росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та завершення війни, заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на онлайн-зустріч з координації дій для недопущення збірної рф до участі в ЧС-2026 з футболу, пише УНН з посиланням на повідомлення ОП.

росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни

- зауважив Єрмак.

Тому, з його слів, "було б великою помилкою говорити про те, що треба йти росії назустріч і допускати до футбольних чемпіонатів"

Єрмак нагадав, що МОК заборонив участь росії у змаганнях з командних видів спорту через війну, і Міжнародна федерація футболу (FIFA) має продемонструвати солідарність із глобальною спортивною спільнотою, щоб не допустити представників країни-агресорки до великого спорту.

"Футбол не може стати майданчиком для пропаганди агресорів. Спортивні організації агресора - інструмент режиму. Російський спорт повністю підконтрольний державній машині та є інструментом впливу", - зазначив керівник ОП.

Зеленський буде говорити у Стамбулі лише з путіним - Подоляк13.05.25, 10:17 • 994 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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