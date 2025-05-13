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В Офисе Президента заявили, что рф не демонстрирует воли к прекращению огня и окончанию войны

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Андрей Ермак заявил, что россия не проявляет желания прекратить огонь. Поэтому, по его словам, было бы ошибкой допускать россиян к футбольным чемпионатам.

В Офисе Президента заявили, что рф не демонстрирует воли к прекращению огня и окончанию войны

россия пока не демонстрирует политической воли в отношении режима прекращения огня и завершения войны, заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на онлайн-встрече по координации действий для недопущения сборной рф к участию в ЧМ-2026 по футболу, пишет УНН со ссылкой на сообщение ОП.

россия пока не демонстрирует политической воли в отношении режима прекращения огня и окончания войны

- отметил Ермак.

Поэтому, по его словам, "было бы большой ошибкой говорить о том, что надо идти россии навстречу и допускать к футбольным чемпионатам"

Ермак напомнил, что МОК запретил участие россии в соревнованиях по командным видам спорта из-за войны, и Международная федерация футбола (FIFA) должна продемонстрировать солидарность с глобальным спортивным сообществом, чтобы не допустить представителей страны-агрессора к большому спорту.

"Футбол не может стать площадкой для пропаганды агрессоров. Спортивные организации агрессора - инструмент режима. Российский спорт полностью подконтролен государственной машине и является инструментом влияния", - отметил руководитель ОП.

Зеленский будет говорить в Стамбуле только с путиным - Подоляк13.05.25, 10:17 • 934 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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