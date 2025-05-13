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Зеленський буде говорити у Стамбулі лише з путіним - Подоляк

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

Михайло Подоляк заявив, що Зеленський вестиме переговори лише з путіним, бо тільки він може зупинити війну. Інші російські посадовці не мають повноважень.

Зеленський буде говорити у Стамбулі лише з путіним - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Володимир Зеленський вестиме переговори у Стамбулі виключно з російським диктатором володимиром путіним, оскільки лише той може прийняти рішення припинити війну проти України. Про це Подоляк заявив в в ефірі The Breakfast Show, передає УНН.

Деталі

Це не формат президента. Тим паче мединський має не зовсім зрозумілий статус. Навряд ця людина зможе вирішувати фундаментальні питання. Знаючи систему влади в росії ми маємо розуміти, що навіть міністри, на кшталт лаврова, навряд уповноважені приймати ті, чи інші рішення, які є ідеєю фікс самого путіна

- пояснив Подоляк.

Він наголосив, що рішення про припинення війни може прийняти лише путін. Всі інші здатні лише на формальну присутність.

Прийняти рішення про зупинку чи продовження війни може лише путін, поза всяким сумнівом. Може ще є невелике оточення навколо нього, яке обговорює з ним, кого і в якій кількості треба вбити, але це точно не мединський, лавров, шойгу і тому подібне

- вважає політик.

Туреччина та США обговорили переговори України та росії у Стамбулі12.05.25, 21:30 • 2646 переглядiв

Є людина, яка приймає рішення з боку України. Президент Трамп заявив, що він також може бути присутнім в якості головного посередника. І також є людина, яка приймає рішення в росії. Все інше – це формальна присутність без результативних дій. Це буде затягування часу і це всі розуміють

- повідомив радник глави ОП.

Подоляк додав, що у Зеленського є люди, які можуть представляти Україну на різних рівнях, але зараз в цьому нема жодного сенсу.

Президент Зеленський має представників, які можуть вести переговори на тому чи іншому рівні, але який сенс? Приїде представник росії, зачитає стандартний ультиматум, який зачитували ще в 2022 році

- підсумував Подоляк.

Доповнення

російські чиновники намагаються відмовити путіна від поїздки до Стамбула на переговори з Зеленським. Хоч офіційної відмови не було, заяви чиновників нижчого рівня свідчать про це.

Павло Зінченко

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