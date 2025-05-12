Туреччина та США обговорили переговори України та росії у Стамбулі
Київ • УНН
Хакан Фідан і Марко Рубіо обмінялися думками щодо можливих переговорів між Україною та росією у Стамбулі. Також обговорили важливість звільнення ХАМАС громадянина США.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та держсекретар США Марко Рубіо у телефонній розмові обмінялися думками щодо можливих переговорів між Україною та росією у Стамбулі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ANADOLU.
Деталі
У телефонній розмові очільники зовнішньополітичних відомств Туреччини і США обговорили двосторонні питання, а також проблеми регіональної безпеки, включаючи Україну, Сирію та Газу, йдеться у повідомленні.
Зеленський був змушений погодитися на переговори з путіним у Стамбулі, щоб не образити Трампа - ЗМІ12.05.25, 21:10 • 1486 переглядiв
Під час переговорів було порушено важливість звільнення ХАМАС громадянина США Едана Александера, а також відбувся обмін ідеями щодо запланованих переговорів між Україною та росією.
Нагадаємо
Володимир Зеленський повідомив про розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом щодо деталей зустрічі в Туреччині для припинення війни. Україна готова до прямих перемовин з путіним.