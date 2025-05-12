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Туреччина та США обговорили переговори України та росії у Стамбулі

Київ • УНН

 • 1032 перегляди

Хакан Фідан і Марко Рубіо обмінялися думками щодо можливих переговорів між Україною та росією у Стамбулі. Також обговорили важливість звільнення ХАМАС громадянина США.

Туреччина та США обговорили переговори України та росії у Стамбулі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та держсекретар США Марко Рубіо у телефонній розмові обмінялися думками щодо можливих переговорів між Україною та росією у Стамбулі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ANADOLU.

Деталі

У телефонній розмові очільники зовнішньополітичних відомств Туреччини і США обговорили двосторонні питання, а також проблеми регіональної безпеки, включаючи Україну, Сирію та Газу, йдеться у повідомленні.

Зеленський був змушений погодитися на переговори з путіним у Стамбулі, щоб не образити Трампа - ЗМІ12.05.25, 21:10 • 1486 переглядiв

Під час переговорів було порушено важливість звільнення ХАМАС громадянина США Едана Александера, а також відбувся обмін ідеями щодо запланованих переговорів між Україною та росією.

Нагадаємо

Володимир Зеленський повідомив про розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом щодо деталей зустрічі в Туреччині для припинення війни. Україна готова до прямих перемовин з путіним.

Лілія Набока

Лілія Набока

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