Туреччина та США обговорили переговори України та росії у Стамбулі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та держсекретар США Марко Рубіо у телефонній розмові обмінялися думками щодо можливих переговорів між Україною та росією у Стамбулі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ANADOLU.

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У телефонній розмові очільники зовнішньополітичних відомств Туреччини і США обговорили двосторонні питання, а також проблеми регіональної безпеки, включаючи Україну, Сирію та Газу, йдеться у повідомленні.

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Під час переговорів було порушено важливість звільнення ХАМАС громадянина США Едана Александера, а також відбувся обмін ідеями щодо запланованих переговорів між Україною та росією.

Нагадаємо

Володимир Зеленський повідомив про розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом щодо деталей зустрічі в Туреччині для припинення війни. Україна готова до прямих перемовин з путіним.