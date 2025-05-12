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Зеленський був змушений погодитися на переговори з путіним у Стамбулі, щоб не образити Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1394 перегляди

Трамп закликав до миру, чим зірвав плани ЄС щодо санкцій проти росії. Зеленський прийняв запрошення путіна на переговори в Стамбулі, побоюючись образити Трампа.

Зеленський був змушений погодитися на переговори з путіним у Стамбулі, щоб не образити Трампа - ЗМІ

Заклик президента США Дональда Трампа до негайних мирних переговорів зірвав плани Європи переконати США ввести нові санкції проти рф, та змусив Президента України Володимира Зеленського прийняти запрошення російського диктатора володимира путіна на переговори в Стамбулі. Про це пише видання Тhe Guardian з посиланням на європейських дипломатів, передає УНН.

Заява Дональда Трампа в соціальних мережах про те, що Україна повинна негайно розпочати мирні переговори з росією, відкинула назад і, можливо, поставила під загрозу ретельно розроблені плани Європи переконати США запровадити санкції проти москви за відмову від пропозиції американського президента про 30-денне припинення вогню 

- пише видання.

Європейські чиновники зазначають, що у Зеленського не було іншого вибору, окрім як прийняти запрошення володимира путіна на переговори в Стамбулі в четвер, побоюючись образити Трампа.

путін зробив цю пропозицію, щоб не відштовхнути президента США і уникнути зростаючого європейського тиску на Трампа з метою запровадження більш жорстких санкцій. Західні дипломати кажуть, що не мають підстав вважати, що Трамп діяв у змові з російським лідером 

- додає видання.

Видання також зазначає, що метою візиту Кіра Стармера, Еммануеля Макрона, Фрідріха Мерца і Дональда Туска до Львову минулого тижня було чинити тиск на Трампа, щоб він визнав, що путін тягне час, і що США не мають іншого політичного вибору, окрім як запровадити економічні санкції проти росії.

Цілком імовірно, що деякі європейські чиновники також будуть у Стамбулі, щоб переконатися, що українська переговорна команда готова до потенційно ключових переговорів, до яких було проведено порівняно мало підготовки. Якщо буде зрозуміло, що путін затягує з припиненням вогню, або переговори у Стамбулі зірвуться, метою буде повернутися до Трампа і закликати його визнати, що путін не зацікавлений у справедливому мирі, а лише в капітуляції України

 - наголошує видання.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

Президент США Дональд Трамп каже, що може поїхати до Стамбула, де у четвер може відбутися потенційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.

Павло Башинський

Павло Башинський

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