Зеленский был вынужден согласиться на переговоры с путиным в Стамбуле, чтобы не обидеть Трампа - СМИ

Призыв президента США Дональда Трампа к немедленным мирным переговорам сорвал планы Европы убедить США ввести новые санкции против рф, и заставил Президента Украины Владимира Зеленского принять приглашение российского диктатора владимира путина на переговоры в Стамбуле. Об этом пишет издание Тhe Guardian со ссылкой на европейских дипломатов, передает УНН.

Заявление Дональда Трампа в социальных сетях о том, что Украина должна немедленно начать мирные переговоры с россией, отбросило назад и, возможно, поставило под угрозу тщательно разработанные планы Европы убедить США ввести санкции против москвы за отказ от предложения американского президента о 30-дневном прекращении огня - пишет издание.

Европейские чиновники отмечают, что у Зеленского не было другого выбора, кроме как принять приглашение владимира путина на переговоры в Стамбуле в четверг, опасаясь обидеть Трампа.

путин сделал это предложение, чтобы не оттолкнуть президента США и избежать растущего европейского давления на Трампа с целью введения более жестких санкций. Западные дипломаты говорят, что у них нет оснований полагать, что Трамп действовал в сговоре с российским лидером - добавляет издание.

Издание также отмечает, что целью визита Кира Стармера, Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Дональда Туска во Львов на прошлой неделе было оказать давление на Трампа, чтобы он признал, что путин тянет время, и что у США нет другого политического выбора, кроме как ввести экономические санкции против россии.

Вполне вероятно, что некоторые европейские чиновники также будут в Стамбуле, чтобы убедиться, что украинская переговорная команда готова к потенциально ключевым переговорам, к которым было проведено сравнительно мало подготовки. Если будет понятно, что путин затягивает с прекращением огня, или переговоры в Стамбуле сорвутся, целью будет вернуться к Трампу и призвать его признать, что путин не заинтересован в справедливом мире, а лишь в капитуляции Украины - отмечает издание.

Напомним

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.

Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

Президент США Дональд Трамп говорит, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.