Турция и США обсудили переговоры Украины и россии в Стамбуле
Киев • УНН
Хакан Фидан и Марко Рубио обменялись мнениями относительно возможных переговоров между Украиной и россией в Стамбуле. Также обсудили важность освобождения ХАМАС гражданина США.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обменялись мнениями о возможных переговорах между Украиной и россией в Стамбуле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANADOLU.
Детали
В телефонном разговоре главы внешнеполитических ведомств Турции и США обсудили двусторонние вопросы, а также проблемы региональной безопасности, включая Украину, Сирию и Газу, говорится в сообщении.
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В ходе переговоров была затронута важность освобождения ХАМАС гражданина США Эдана Александера, а также состоялся обмен идеями о запланированных переговорах между Украиной и россией.
Напомним
Владимир Зеленский сообщил о разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом о деталях встречи в Турции для прекращения войны. Украина готова к прямым переговорам с путиным.