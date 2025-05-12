Турция и США обсудили переговоры Украины и россии в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обменялись мнениями о возможных переговорах между Украиной и россией в Стамбуле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANADOLU.

Детали

В телефонном разговоре главы внешнеполитических ведомств Турции и США обсудили двусторонние вопросы, а также проблемы региональной безопасности, включая Украину, Сирию и Газу, говорится в сообщении.

Зеленский был вынужден согласиться на переговоры с путиным в Стамбуле, чтобы не обидеть Трампа - СМИ

В ходе переговоров была затронута важность освобождения ХАМАС гражданина США Эдана Александера, а также состоялся обмен идеями о запланированных переговорах между Украиной и россией.

Напомним

Владимир Зеленский сообщил о разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом о деталях встречи в Турции для прекращения войны. Украина готова к прямым переговорам с путиным.