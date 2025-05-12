Зеленський з Ердоганом обговорили ключові деталі майбутньої зустрічі в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни, а також Президент наголосив, що Україна готова до прямих перемовин із російським диктатором володимиром путіним. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Розмовляв із президентом Ердоганом. Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню. Також потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. Ми готові до прямих перемовин із путіним - написав Зеленський.

Він наголосив, що дуже важливо, що всі разом у Європі працюють заради довгострокового гарантування безпеки.

Будемо в постійному контакті з Америкою. Домовилися з президентом Ердоганом про подальшу спільну роботу заради того, щоб мир був - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.

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Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині