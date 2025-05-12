Зеленский с Эрдоганом обсудили ключевые детали предстоящей встречи в Турции
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил о разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом относительно деталей встречи в Турции для прекращения войны. Украина готова к прямым переговорам с путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны, а также Президент подчеркнул, что Украина готова к прямым переговорам с российским диктатором владимиром путиным. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Разговаривал с президентом Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне содействовать дипломатии. Одинаково видим необходимость прекращения огня. Также нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Мы готовы к прямым переговорам с путиным
Он подчеркнул, что очень важно, что все вместе в Европе работают ради долгосрочного обеспечения безопасности.
Будем в постоянном контакте с Америкой. Договорились с президентом Эрдоганом о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы мир был
Напомним
Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.
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Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.
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