россию на переговорах с Украиной в Стамбуле представят лавров и ушаков - WP
Киев • УНН
На переговорах с Украиной 15 мая Россию будут представлять Лавров и Ушаков. Официального подтверждения еще нет, но ожидается объявление от Путина.
россию на переговорах с Украиной в Стамбуле будут представлять министр иностранных дел сергей лавров и помощник российского диктатора путина по внешней политике юрий ушаков. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на высокопоставленного бывшего кремлевского чиновника, "который говорил на условиях анонимности из-за деликатности темы", передает УНН.
Детали
Американское издание сообщает, что россия на переговорах с Украиной 15 мая будет представлена на уровне чиновников внешнеполитического ведомства.
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Представитель кремля дмитрий песков ранее заявил, что делегация россии прибудет в Стамбул 15 мая и будет ждать там украинскую сторону. однако там до сих пор официально не сообщили, кто именно поедет говорить о мире. По его словам, российская сторона объявит о том, кто будет представлять россию на переговорах с Украиной, как только путин сочтет это нужным.
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Напомним
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на онлайн-встрече по координации действий для недопущения сборной рф к участию в ЧМ-2026 по футболу заявил, что россия пока что не демонстрирует политической воли относительно режима прекращения огня и завершения войны.
"россия пока что не демонстрирует политической воли относительно режима прекращения огня и окончания войны", - отметил Ермак.