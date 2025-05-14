Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не знает, сколько продлится война, "но не десять лет", пишет УНН со ссылкой на Ouest-France.

Детали

Что касается возможной продолжительности конфликта, то Зеленский в интервью Libération и нескольким другим европейским СМИ, как отмечается, был понятен: "Никто не знает, сколько он продлится. Но не десять лет. Украина не выдержала бы. […] Это дорого обходится всем, не только друзьям, но и врагам".

На фоне того, как переговоры могут начаться 15 мая в Турции, Зеленский заявил в интервью, что он готов встретиться с Владимиром Путиным лично, если тот согласится на поездку. "Важно понять цель моей встречи с Путиным, - объясняет он. - Мы с ним не можем сейчас обо всем договориться, это невозможно. […] Но мы должны как-то найти формат, чтобы прекратить войну". Отсюда его призыв к немедленному прекращению огня, без предварительных условий.

В последние дни дипломатическая инициатива набирает обороты: Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Кир Стармер и Фридрих Мерц при поддержке около двадцати стран и с одобрения Дональда Трампа выдвинули ультиматум Москве с требованием полного прекращения боевых действий. В ответ Кремль предложил прямые переговоры в Турции, не уточнив, примет ли в них участие Путин. Для Зеленского эта нечеткость говорит о многом: "Если он не приедет, значит, он не ищет политической победы".

Зеленский настаивает: встреча не может быть символической. "Если я встречусь с ним, мы должны выйти из этого с политической победой - прекращением огня, обменом пленными по принципу "все на всех" или что-то подобное", - отметил он. Вопрос реализации находится в центре его беспокойства: "россияне не будут доверять нам, мы не будем доверять россиянам".

По его словам, гарантировать соблюдение любого соглашения могут только внешние посредники. Президент Украины настаивает на необходимости надежного, сбалансированного посредничества, которое уважает обе стороны. В частности, он называет Соединенные Штаты возможным гарантом механизма контроля. Зеленский считает, что присутствие Трампа может побудить главу Кремля совершить поездку: "Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него полным поражением".

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня с 12 мая, и что он лично будет ждать Владимира Путина в Турции 15 мая.

Перед этим Зеленский и лидеры нескольких стран НАТО поговорили с Трампом по телефону и подчеркнули, что готовы к безусловному 30-дневному прекращению огня с понедельника. Во время 15-минутного разговора Зеленский и лидеры НАТО сказали Трампу, что если будет договорено о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией.

Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

За несколько часов до того, как Зеленский согласился встретиться с Путиным в Стамбуле, Трамп призвал Президента Украины принять условия, в сообщении в Truth Social.

Axios со ссылкой на украинского чиновника заявило, что визит Зеленского в Турцию состоится, даже если рф не согласится на прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио, а также спецпредставители Трампа Кит Келлог и Стив Виткофф собираются в Турцию на фоне ожидания переговоров Украины и рф.

Тем время от Украины сейчас в Турцию едет глава МИД Андрей Сибига.

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