Сибіга їде до Туреччини для переговорів щодо досягнення миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 14 травня відвідає Туреччину і зустрінеться з партнерами в Анталії для координації зусиль щодо досягнення справедливого миру. Він наголосить на необхідності тиску на росію, якщо вона продовжить відкидати 30-денне припинення вогню, повідомили у МЗС України, пише УНН.



14 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме в Анталії, Турецька Республіка, на запрошення турецького колеги Хакана Фідана. Глава МЗС проведе зустрічі з партнерами України задля координації дипломатичних зусиль з метою досягнення справедливого миру - повідомили у МЗС.

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Зазначається, що міністр "наголосить на відданості України мирним зусиллям і підкреслить необхідність підвищення тиску на росію, якщо вона продовжить відкидати повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів і ширші мирні зусилля".

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