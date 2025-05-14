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Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Министр иностранных дел Украины встретится с партнерами в Анталье для координации усилий по достижению мира. Он будет настаивать на давлении на россию за отказ от прекращения огня.

Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 14 мая посетит Турцию и встретится с партнерами в Анталии для координации усилий по достижению справедливого мира. Он отметит необходимость давления на россию, если она продолжит отвергать 30-дневное прекращение огня, сообщили в МИД Украины, пишет УНН.

14 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига будет находиться в Анталии, Турецкая Республика, по приглашению турецкого коллеги Хакана Фидана. Глава МИД проведет встречи с партнерами Украины для координации дипломатических усилий с целью достижения справедливого мира

- сообщили в МИД.

Рубио примет участие в мирных переговорах по Украине в Турции – Трамп13.05.25, 20:03 • 3190 просмотров

Отмечается, что министр "подчеркнет приверженность Украины мирным усилиям и подчеркнет необходимость повышения давления на россию, если она продолжит отвергать полное и безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней и более широкие мирные усилия".

россию на переговорах с Украиной в Стамбуле представят лавров и ушаков - WP 13.05.25, 21:36 • 2728 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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