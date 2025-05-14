Зеленский планирует встретиться с Папой Римским Львом XIV: стала известна дата

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, встретится с новым Папой Римским Львом XIV. Это может произойти уже на этой неделе, а именно – в воскресенье, 18 мая, сообщает УНН со ссылкой на LeParisien.

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Вероятно, в воскресенье, если все получится. Но мы еще не знаем, как закончится эта неделя – заявил Зеленский в разговоре с французскими СМИ.

Он добавил, что его первый разговор с понтификом "был очень теплым". При этом он уточнил, что встреча с Папой Римским будет зависеть от развития ситуации, в частности, на фронтах российско-украинской войны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не знает, сколько продлится война, "но не десять лет".

До того Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.

Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Зеленского и путина.