Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

Недавно Ватикан объявил, что Папа Лев XIV официально займет место на Святом Престоле во время инаугурационной мессы на площади Святого Петра, которая пройдет в воскресенье, 18 мая. Это торжественное событие состоится чуть более чем через неделю после исторического избрания первого американского Папы в двухтысячелетней истории Католической церкви, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Где будет проходить инаугурационная месса

Площадь Святого Петра спроектирована итальянским архитектором и скульптором Джан Лоренцо Бернини между 1656 и 1667 годами. Она имеет длину 320 метров и ширину 240 метров и может вместить до 300 тысяч человек. Массивная площадь под открытым небом обрамлена колоннадой, состоящей из 284 колонн, расположенных в четыре ряда.

На вершинах колонн размещено 140 статуй святых, вылепленных в 1670 году учениками Бернини. Эти колоннады создают эффект, который Бернини назвал "материнскими объятиями Церкви".

Традиционные регалии понтифика

Церемония будет включать вручение понтифику паллия, белой ленты из овечьей шерсти, обшитой черным мехом. Также на ней вышиты кресты, символизирующие вселенскую юрисдикцию Папы Римского. Эта традиция заменила более изысканные папские коронации прошлого - Папа Павел VI (1897-1978 годы жизни) был последним, кто на коронации носил традиционную папскую тиару - головной убор, составной частью которого были три короны, символизировавшие власть Бога над небом, землей и подземельем.

Хотя тиара была изъята из папского ансамбля, Папы все еще носят традиционную митру - заостренный сложный колпак с двумя панелями, соединенными тканью, и двумя бахромчатыми лентами, известными как лаппеты, которые свисают сзади. Митра, которую носили литургически с X века, происходит от камелаукума – конической шапки, которую носили понтифики во время торжественных процессий, начиная с VIII века или ранее.

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Новым компонентом папских регалий является ферула – пастырский посох, увенчанный крестом или распятием. Он символизирует миссию Папы заботиться о самых слабых среди своей паствы. Все преемники Папы Павла VI использовали серебряную ферулу, которую он заказал в 1963 году.

Также на палец Папы Римского надевают традиционное Кольцо рыбака. Этот атрибут призван напоминать о том, что Папа является наследником апостола Петра, который по роду занятий был рыбаком. На перстне изображен сам святой Петр, забрасывающий сеть с лодки. Символика перекликается со словами Христа о том, что его ученики станут ловцами человеческих душ.

Как будет проходить инаугурационная святая месса

Элементы инаугурационной мессы обычно произносятся на нескольких языках и базируются на тех знаках и сигналах, которые Папа хочет послать миру.

"Она, вероятно, будет на латыни, но может быть и на итальянском. Будут чтения и молитвы также на других языках, чтобы представить глобальный характер миссии Церкви", - рассказывает историк Университета Кина и автор книги "101 вопрос и ответ о Папах и Папстве" Кристиан Беллитто.

По давней традиции присяги, восходящей к Средним векам, кардиналы падали ниц к ногам нового Папы и обещали послушание и верность. Недавние инаугурационные церемонии упростили акт чести.

Например, Папе Бенедикту XVI отдали честь двенадцать человек – что соответствует количеству апостолов. Среди них были кардиналы, дьяконы и миряне со всего мира, что символизировало вселенскость Церкви. К Папе Франциску со словами послушания обратились шесть кардиналов во время его инаугурации.

Новоизбранные Папы могут выбрать элементы инаугурационных церемоний, которые демонстрируют их личный стиль, а это означает, что эти первые события на папском престоле часто намекают на стиль и приоритеты нового преемника святого Петра.

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Меры безопасности на инаугурации Папы Льва XIV

Издание ANSA сообщает, что в пятницу префект Рима Ламберто Джаннини объявил, что более пяти тысяч правоохранителей будут развернуты по всему Риму во время инаугурации Папы Льва XIV. Столько же охраняли порядок во время похорон Папы Франциска.

"На церемонии интронизации понтифика мы ожидаем большое присутствие верных. Мы повторим меры безопасности, которые были на похоронах Папы Франциска", – сказал Джаннини после завершения первого заседания провинциального комитета по вопросам порядка и безопасности после избрания Папы Льва XIV.

Префект подчеркнул, что среди правоохранителей, задействованных в мерах безопасности, будет соответствующее количество специализированного персонала для сопровождения и общественного порядка, снайперы, водолазы, воздушное прикрытие со стороны ВВС и меры борьбы с дронов.

Не стоит также забывать, что в мерах безопасности примет участие знаменитая Швейцарская гвардия Ватикана, которая насчитывает 110 человек. Несмотря на свой несколько "карнавальный" вид, эти люди имеют скрытое современное оружие и реальные боевые навыки, направленные прежде всего на обеспечение личной безопасности Папы Римского. Главным долгом каждого гвардейца является закрыть Папу Римского собой в случае реальной опасности.

К тому же, для подкрепления гвардейцев будут привлечены 130 сотрудников Корпуса жандармерии города-государства Ватикан.

Джаннини добавил, что ожидается, что количество паломников, которые посетят инаугурационную мессу, достигнет около 250 тысяч. Примерно столько же, сколько собралось на площади Святого Петра на похороны Папы Франциска.

Что будет происходить после инаугурации

Официально став Папой Римским Лев XIV будет иметь плотный график. В частности, вступит во владение тремя главными базиликами Рима: Святого Павла за городскими стенами 20 мая и Святого Иоанна Латеранского и Святой Марии Маджори 25 мая.

Он также проведет свою первую общую аудиенцию 21 мая и встретится с сотрудниками Римской курии и Государства-Города Ватикана 24 мая.

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