Папа Лев XIV принял главу УГКЦ и призвал к миру в Украине

Папа Лев XIV встретился в четверг в Ватикане с главой Греко-католической церкви в Украине во время одной из своих первых аудиенций в качестве понтифика, которой засвидетельствовал свой призыв к мирному, переговорному прекращению войны. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что блаженнейший Святослав Шевчук пригласил Льва посетить Украину и представил Папе Римскому список украинских пленных, которых удерживает россия. При Папе Франциске Ватикан работал над обменом пленными, а также над возвращением украинских детей, вывезенных на оккупированные россией территории.

Дополнение

Во время своего первого воскресного полуденного благословения после мессы, Папа Римский призвал к прекращению войны и выразил солидарность с украинским народом.

Я ношу в своем сердце страдания любимого украинского народа. Пусть будет сделано все возможное для скорейшего достижения подлинного, справедливого и длительного мира. Пусть все заключенные будут освобождены, а дети вернутся в свои семьи – сказал он.

Напомним

Накануне новоизбранному Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских защитников, которые находятся в российском плену. Понтифик подчеркнул, что его сердце с Украиной.