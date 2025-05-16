Папа Лев XIV принял главу УГКЦ и призвал к миру в Украине
Киев • УНН
Папа Лев XIV встретился со Святославом Шевчуком, получил список украинских пленных и выразил поддержку Украине, призвав к справедливому миру и возвращению детей.
Папа Лев XIV встретился в четверг в Ватикане с главой Греко-католической церкви в Украине во время одной из своих первых аудиенций в качестве понтифика, которой засвидетельствовал свой призыв к мирному, переговорному прекращению войны. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что блаженнейший Святослав Шевчук пригласил Льва посетить Украину и представил Папе Римскому список украинских пленных, которых удерживает россия. При Папе Франциске Ватикан работал над обменом пленными, а также над возвращением украинских детей, вывезенных на оккупированные россией территории.
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Во время своего первого воскресного полуденного благословения после мессы, Папа Римский призвал к прекращению войны и выразил солидарность с украинским народом.
Я ношу в своем сердце страдания любимого украинского народа. Пусть будет сделано все возможное для скорейшего достижения подлинного, справедливого и длительного мира. Пусть все заключенные будут освобождены, а дети вернутся в свои семьи
Напомним
Накануне новоизбранному Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских защитников, которые находятся в российском плену. Понтифик подчеркнул, что его сердце с Украиной.