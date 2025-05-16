Папа Лев XIV прийняв главу УГКЦ та закликав до миру в Україні

Папа Лев XIV зустрівся у четвер у Ватикані з главою Греко-католицької церкви в Україні під час однієї зі своїх перших аудієнцій як понтифіка, якою засвідчив свій заклик до мирного, переговорного припинення війни. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що блаженніший Святослав Шевчук запросив Лева відвідати Україну та представив Папі Римському список українських полонених, яких утримує росія. За Папи Франциска Ватикан працював над обміном полоненими, а також над поверненням українських дітей, яких вивезли на окуповані росією території.

Доповнення

Під час свого першого недільного полуденного благословення після меси, Папа Римський закликав до припинення війни та висловив солідарність з українським народом.

Я ношу у своєму серці страждання любого українського народу. Нехай буде зроблено все можливе для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого та тривалого миру. Нехай усі в’язні будуть звільнені, а діти повернуться до своїх родин – сказав він.

Нагадаємо

Напередодні новообраному Папі Римському Леву XIV передали списки українських захисників, які перебувають у російському полоні. Понтифік наголосив, що його серце з Україною.