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Интронизация Папы Льва XIV: Ватикан подтвердил участие Зеленского в церемонии

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

Президент Украины примет участие в торжественной церемонии в Ватикане. Ожидается присутствие многих мировых лидеров и около 250 тысяч паломников.

Интронизация Папы Льва XIV: Ватикан подтвердил участие Зеленского в церемонии

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии интронизации новоизбранного Папы Римского Льва в воскресенье, вместе со многими другими мировыми лидерами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишут СМИ со ссылкой на неназванного помощника украинского президента, Зеленский был бы рад встретиться с другими лидерами на интронизации нового главы Римско-католической церкви.

Других подробностей пока не приводится.

Напомним

В Ватикане объявили, что Папа Лев XIV официально займет Святой Престол 18 мая. На инаугурационной мессе будут присутствовать около 250 тысяч паломников. Также сообщается, что безопасность будут обеспечивать более 5 тысяч правоохранителей.

Также УНН сообщал, что Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как нейтральную площадку для прямых переговоров между Украиной и россией.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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