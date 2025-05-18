Папа Римський Лев XIV вступає на посаду глави Римсько-католицької церкви

Перед церемонією інавгурації Папа Лев XIV вітає вірян, проїжджаючи між секторами на папомобілі.

Передає УНН із посиланням на Ansa і tg24.

Сьогодні Папа Римський Лев XIV офіційно вступає на посаду. Понтифік відслужить месу на площі Святого Петра в Римі, де вже зібралися державні гості і безліч вірян. Лев XIV сьогодні отримує папські регалії, включно з перснем рибалки і палієм - білою вовняною накидкою, розшитою червоними хрестами.

Рим готується зустріти 156 делегацій з усього світу та понад 250 000 вірних, які очікуються на площі Святого Петра на церемонії інавгурації Папи Лева XIV.

Сьогодні вранці, перед церемонією Папа Лев XIV привітав вірян, проїжджаючи на папомобілі між секторами на площі Святого Петра.

Він вітає і благословляє тисячі людей, що зібралися в секторах і вздовж бар'єрів. Кілька разів пролунало "Хай живе Папа", радісні вигуки і оплески натовпу вітали Лева XIV. Віряне шукають найкраще місце, щоб побачити Прево якнайближче, передає tg24.

Папа об'їжджає вірних також на Віале делла Конкіліаціоне. Можна побачити безліч плакатів і прапорів з усіх куточків світу.

Серед осіб, яких очікують, будуть присутні віце-президент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та віце-президент Джей Ді Венс, президент України Володимир Зеленський.

У першому ряду італійської делегації сидітимуть президент Серджо Маттарелла та прем'єр-міністр Джорджія Мелоні. Поруч з ними сидітимуть перуанська делегація - на чолі з Президентом Республіки Ерсілією Болуарте Сегарра - та делегація США - з Віце-президентом Джеймсом Д. Венсом та Державним Секретарем Антоніо Рубіо - двох країн, громадянином яких є Роберт Франциск Превост.