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Папа Римський Лев XIV вступає на посаду глави Римсько-католицької церкви

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Папа Римський Лев XIV офіційно став главою церкви. На площі Святого Петра зібрались гості та віряни, щоб відвідати урочисту месу та привітати нового понтифіка.

Папа Римський Лев XIV вступає на посаду глави Римсько-католицької церкви

Перед церемонією інавгурації Папа Лев XIV вітає вірян, проїжджаючи між секторами на папомобілі.

Передає УНН із посиланням на Ansa і tg24.

Деталі

Сьогодні Папа Римський Лев XIV офіційно вступає на посаду. Понтифік відслужить месу на площі Святого Петра в Римі, де вже зібралися державні гості і безліч вірян. Лев XIV сьогодні отримує папські регалії, включно з перснем рибалки і палієм - білою вовняною накидкою, розшитою червоними хрестами.

Довідка

Рим готується зустріти 156 делегацій з усього світу та понад 250 000 вірних, які очікуються на площі Святого Петра на церемонії інавгурації Папи Лева XIV.

Папа вітає вірян на площі перед Собором Святого Петра

Сьогодні вранці, перед церемонією Папа Лев XIV привітав вірян, проїжджаючи на папомобілі між секторами на площі Святого Петра. 

Він вітає і благословляє тисячі людей, що зібралися в секторах і вздовж бар'єрів. Кілька разів пролунало "Хай живе Папа", радісні вигуки і оплески натовпу вітали Лева XIV. Віряне шукають найкраще місце, щоб побачити Прево якнайближче, передає tg24.

Папа об'їжджає вірних також на Віале делла Конкіліаціоне. Можна побачити безліч плакатів і прапорів з усіх куточків світу.

Державні гості з усього світу

Серед осіб, яких очікують, будуть присутні віце-президент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та віце-президент Джей Ді Венс, президент України Володимир Зеленський.

У першому ряду італійської делегації сидітимуть президент Серджо Маттарелла та прем'єр-міністр Джорджія Мелоні. Поруч з ними сидітимуть перуанська делегація - на чолі з Президентом Республіки Ерсілією Болуарте Сегарра - та делегація США - з Віце-президентом Джеймсом Д. Венсом та Державним Секретарем Антоніо Рубіо - двох країн, громадянином яких є Роберт Франциск Превост. 

- передає Ansa.

Нагадаємо

УНН передавав, що президент України візьме участь в урочистій церемонії у Ватикані. Очікується присутність багатьох світових лідерів та близько 250 тисяч паломників.

Віце-президент США Джей Ді Венс вдруге за кілька місяців відвідає Ватикан

Папа Лев XIV прийняв главу УГКЦ та закликав до миру в Україні16.05.25, 09:53 • 3500 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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