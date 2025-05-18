Папа Римский Лев XIV вступает в должность главы Римско-католической церкви

Перед церемонией инаугурации Папа Лев XIV приветствует верующих, проезжая между секторами на папомобиле.

Передает УНН со ссылкой на Ansa и tg24.

Детали

Сегодня Папа Римский Лев XIV официально вступает в должность. Понтифик отслужит мессу на площади Святого Петра в Риме, где уже собрались государственные гости и множество верующих. Лев XIV сегодня получает папские регалии, включая перстень рыбака и паллий - белую шерстяную накидку, расшитую красными крестами.

Справка

Рим готовится встретить 156 делегаций со всего мира и более 250 000 верующих, которые ожидаются на площади Святого Петра на церемонии инаугурации Папы Льва XIV.

Папа приветствует верующих на площади перед Собором Святого Петра

Сегодня утром, перед церемонией Папа Лев XIV поприветствовал верующих, проезжая на папомобиле между секторами на площади Святого Петра.

Он приветствует и благословляет тысячи людей, собравшихся в секторах и вдоль барьеров. Несколько раз прозвучало "Да здравствует Папа", радостные возгласы и аплодисменты толпы приветствовали Льва XIV. Верующие ищут лучшее место, чтобы увидеть Прево как можно ближе, передает tg24.

Папа объезжает верующих также на Виале делла Конкилиационе. Можно увидеть множество плакатов и флагов со всех уголков мира.

Государственные гости со всего мира

Среди лиц, которых ожидают, будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Венс, президент Украины Владимир Зеленский.

В первом ряду итальянской делегации будут сидеть президент Серджо Маттарелла и премьер-министр Джорджия Мелони. Рядом с ними будут сидеть перуанская делегация - во главе с Президентом Республики Эрсилией Болуарте Сегарра - и делегация США - с Вице-президентом Джеймсом Д. Венсом и Государственным Секретарем Антонио Рубио - двух стран, гражданином которых является Роберт Франциск Превост. - передает Ansa.

Напомним

УНН передавал, что президент Украины примет участие в торжественной церемонии в Ватикане. Ожидается присутствие многих мировых лидеров и около 250 тысяч паломников.

Вице-президент США Джей Ди Венс во второй раз за несколько месяцев посетит Ватикан.

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