Джей Ді Венс повернеться до Ватикану та відвідає месу з нагоди початку понтифікату Лева XIV

Венс - католик вищого рангу в уряді США, відвідував Ватикан у квітні, коротко зустрівшись із нині покійним Папою Франциском, лише за день до смерті понтифіка.

Передає УНН із посиланням на EFE та DPA.

Державний секретар США Марко Рубіо візьме участь у інавгураційній месі з нагоди обрання Папи Лева XIV, яким став Роберт Фрэнсис Превост, лідер Римсько-католицької церкви у США.

Венс вдруге за кілька місяців вирушає до Італії та Ватикану. Друга леді Уша Венс також відвідає недільну месу на площі Святого Петра.

Папа Лев XIV став першим американцем, обраним Папою Римським. Раніше він неодноразово критично реагував на новий уряд на батьківщині у США під час свого кардинальського перебування.

Також експерти та спостерігачі часто інтерпретують обрання Лева XIV, як свідому реакцію Католицької Церкви на актуальну світову політичну ситуацію.

Одна людина, яка, за її власним визнанням, мало переймається спекуляціями навколо передісторії папських виборів, - це віце-президент США Джей Ді Венс, який прийняв католицизм у 2019 році.

Венс наголосив, що намагатиметься "не грати в гру політизації Папи". За словами Венса, більшості людей байдуже, чи є Папа "республіканцем, демократом, консерватором чи лібералом". як підсумував Ванс в радіоінтерв'ю після обрання папою.

Я впевнений, що він скаже багато речей, які мені подобаються. Я впевнений, що він скаже деякі речі, з якими я не згоден