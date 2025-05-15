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Джей Ди Венс вернется в Ватикан и посетит мессу по случаю начала понтификата Льва XIV

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Венс во второй раз за несколько месяцев посетит Ватикан. Госсекретарь США Марко Рубио также примет участие в мессе по случаю избрания Папы Льва XIV.

Джей Ди Венс вернется в Ватикан и посетит мессу по случаю начала понтификата Льва XIV

Венс - католик высшего ранга в правительстве США, посещал Ватикан в апреле, кратко встретившись с ныне покойным Папой Франциском, всего за день до смерти понтифика.

Передает УНН со ссылкой на EFE и DPA.

Государственный секретарь США Марко Рубио примет участие в инаугурационной мессе по случаю избрания Папы Льва XIV, которым стал Роберт Фрэнсис Превост, лидер Римско-католической церкви в США.

Венс во второй раз за несколько месяцев отправляется в Италию и Ватикан. Вторая леди Уша Венс также посетит воскресную мессу на площади Святого Петра.

Справка

Папа Лев XIV стал первым американцем, избранным Папой Римским. Ранее он неоднократно критически реагировал на новое правительство на родине в США во время своего кардинальского пребывания.

Также эксперты и наблюдатели часто интерпретируют избрание Льва XIV, как сознательную реакцию Католической Церкви на актуальную мировую политическую ситуацию.

Один человек, который, по его собственному признанию, мало занимается спекуляциями вокруг предыстории папских выборов, - это вице-президент США Джей Ди Вэнс, который принял католицизм в 2019 году.

Вэнс подчеркнул, что постарается "не играть в игру политизации Папы". По словам Вэнса, большинству людей безразлично, является ли Папа "республиканцем, демократом, консерватором или либералом". как подытожил Ванс в радиоинтервью после избрания папой.

Я уверен, что он скажет много вещей, которые мне нравятся. Я уверен, что он скажет некоторые вещи, с которыми я не согласен

- говорится в интервью Ванса, которое цитирует DPA.

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Венс имел короткую встречу с Папой Франциском в Ватикане на Пасху. Это была первая встреча вице-президента с Понтификом с 2020 года. Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет.

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Дополнение

Действующий госсекретарь США Марко Рубио, который находится в Турции для участия в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Анталии, отправится в Рим на двустороннюю встречу со своим итальянским коллегой Антонио Таяни.

Последний, в четверг в Анталии на полях саммита НАТО, подтвердил двустороннюю встречу в Риме с государственным секретарем США Марко Рубио между субботой и воскресеньем.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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