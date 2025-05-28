Папа Римський закликав об'єднатися в молитві за мир в Україні після жорстоких обстрілів рф
Київ • УНН
Папа Лев XIV закликав до молитви за мир в Україні, яка потерпає від обстрілів цивільних. Він підтвердив готовність прийняти у Ватикані переговори щодо миру.
Виступаючи перед паломниками, Папа Лев XIV закликав всіх об'єднатися у молитві за мир в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційний портал Святого Престолу.
Деталі
У середу, 28 травня, завершуючи загальну аудієнцію для паломників на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Лев XIV скерував думку до України, яка останніми днями постраждала від важких обстрілів.
У ці дні моя думка часто лине до українського народу, який постраждав від нових серйозних обстрілів цивільного населення та інфраструктури
Перед тим, як привітати італомовних прочан, Святіший Отець запевнив у своїй "близькості та молитвах за всі жертви, особливо за дітей та сім'ї".
Рішуче поновлюю заклик зупинити війну та підтримати кожну ініціативу, спрямовану на діалог і мир. Прошу всіх єднатися в молитві за мир в Україні та скрізь, де люди страждають від війни
Нагадаємо
21 травня, під час телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, Папа Лев XIV підтвердив готовність прийняти у Ватикані переговори щодо миру в Україні.
Довідка
Папа Римський Лев XIV вступив на посаду глави Римсько-католицької церкви 18 травня 2025 року.