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Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації
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Папа Римський закликав об'єднатися в молитві за мир в Україні після жорстоких обстрілів рф

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Папа Лев XIV закликав до молитви за мир в Україні, яка потерпає від обстрілів цивільних. Він підтвердив готовність прийняти у Ватикані переговори щодо миру.

Папа Римський закликав об'єднатися в молитві за мир в Україні після жорстоких обстрілів рф

Виступаючи перед паломниками, Папа Лев XIV закликав всіх об'єднатися у молитві за мир в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційний портал Святого Престолу.

Деталі

У середу, 28 травня, завершуючи загальну аудієнцію для паломників на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Лев XIV скерував думку до України, яка останніми днями постраждала від важких обстрілів.

У ці дні моя думка часто лине до українського народу, який постраждав від нових серйозних обстрілів цивільного населення та інфраструктури 

– сказав Папа Лев XIV.

Перед тим, як привітати італомовних прочан, Святіший Отець запевнив у своїй "близькості та молитвах за всі жертви, особливо за дітей та сім'ї".

Рішуче поновлюю заклик зупинити війну та підтримати кожну ініціативу, спрямовану на діалог і мир. Прошу всіх єднатися в молитві за мир в Україні та скрізь, де люди страждають від війни 

– закликав Лев XIV.

Нагадаємо

21 травня, під час телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, Папа Лев XIV підтвердив готовність прийняти у Ватикані переговори щодо миру в Україні.

Довідка

Папа Римський Лев XIV вступив на посаду глави Римсько-католицької церкви 18 травня 2025 року.

Андрій Кулик

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