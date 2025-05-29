"Давайте молитиися разом": Папа Лев XIV закликав до миру в Україні
Київ • УНН
Папа Римський Лев XIV рішуче закликав припинити війну в Україні, особливо після нових серйозних нападів. Він наголосив на необхідності "підтримувати кожну ініціативу для діалогу та миру".
Папа Римський Лев XIV "рішуче" закликає припинити війну в Україні. Про це йдеться у його дописі в соцмережі Х, повідомляє УНН.
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Понтифік зазначив, що останніми днями народ України постраждав від "нових серйозних нападів".
Запевняю, що молюся за всіх постраждалих, особливо дітей та їхні родини
Він також закликав "підтримувати кожну ініціативу для діалогу та миру".
"Давайте молитиися разом за мир в Україні та скрізь, де війна приносить страждання", - додав Святіший Отець.
Нагадаємо
21 травня, під час телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, Папа Лев XIV підтвердив готовність прийняти у Ватикані переговори щодо миру в Україні.
Папа Лев XIV згадав Україну під час інавгураційної меси. Зеленський відреагував18.05.25, 15:29 • 79074 перегляди