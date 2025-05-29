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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
28 травня, 17:16 • 14498 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

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"Давайте молитиися разом": Папа Лев XIV закликав до миру в Україні

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Папа Римський Лев XIV рішуче закликав припинити війну в Україні, особливо після нових серйозних нападів. Він наголосив на необхідності "підтримувати кожну ініціативу для діалогу та миру".

"Давайте молитиися разом": Папа Лев XIV закликав до миру в Україні

Папа Римський Лев XIV "рішуче" закликає припинити війну в Україні. Про це йдеться у його дописі в соцмережі Х, повідомляє УНН.

Деталі

Понтифік зазначив, що останніми днями народ України постраждав від "нових серйозних нападів".

Запевняю, що молюся за всіх постраждалих, особливо дітей та їхні родини

- написав Папа Лев XIV.

Він також закликав "підтримувати кожну ініціативу для діалогу та миру".

"Давайте молитиися разом за мир в Україні та скрізь, де війна приносить страждання", - додав Святіший Отець.

Нагадаємо

21 травня, під час телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, Папа Лев XIV підтвердив готовність прийняти у Ватикані переговори щодо миру в Україні.

Папа Лев XIV згадав Україну під час інавгураційної меси. Зеленський відреагував18.05.25, 15:29 • 79074 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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