Папа Лев XIV згадав Україну під час інавгураційної меси. Зеленський відреагував

У Ватикані відбулася інавгураційна меса нового Папи Римського Лева XIV. Разом із представниками різних країн та тисячами вірян з усього світу участь у богослужінні взяли й українські делегати. У своїй першій промові Папа наголосив на важливості справедливого миру та висловив підтримку Україні. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський пише УНН.

Ми вдячні за особливі сьогоднішні слова на урочистій месі про необхідність справедливого світу та за увагу до України, наших людей. Кожна нація заслуговує на життя у спокійній та безпеці - написав Президент у своєму Telegram.

Українська делегація висловила вдячність за таку позицію глави Католицької Церкви. У зверненні також пролунали слова підтримки на адресу нового Папи.

Вітаємо з початком такої особливої місії. І хай будуть почуті молитви про справедливий мир і гідне життя для всіх людей - додав Зеленський.

Нагадаємо

Під час інавгураційної промови Папа Лев XIV наголосив, що Україна чекає на справедливий мир. Понтифік згадав і про бойові дії в секторі Газа.