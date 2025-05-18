Папа Лев XIV упомянул Украину во время инаугурационной мессы. Зеленский отреагировал

В Ватикане состоялась инаугурационная месса нового Папы Римского Льва XIV. Вместе с представителями разных стран и тысячами верующих со всего мира участие в богослужении приняли и украинские делегаты. В своей первой речи Папа отметил важность справедливого мира и выразил поддержку Украине. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский пишет УНН.

Мы благодарны за особые сегодняшние слова на торжественной мессе о необходимости справедливого мира и за внимание к Украине, нашим людям. Каждая нация заслуживает жизни в спокойствии и безопасности - написал Президент в своем Telegram.

Украинская делегация выразила благодарность за такую позицию главы Католической Церкви. В обращении также прозвучали слова поддержки в адрес нового Папы.

Поздравляем с началом такой особой миссии. И пусть будут услышаны молитвы о справедливом мире и достойной жизни для всех людей - добавил Зеленский.

Напомним

Во время инаугурационной речи Папа Лев XIV подчеркнул, что Украина ждет справедливого мира. Понтифик упомянул и о боевых действиях в секторе Газа.