Під час церемонії інтронізації Лев XIV наголосив, що Україна чекає на справедливий мир

Роберт Френсіс Превост згадав про Україну в своїй промові, в честь першого служіння в якості 267-го папи римського Лева XIV.

Передає УНН із посиланням на RAI.

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Папа Лев XIV в інавгураційній промові помолився за Україну та нагадав, що світ "нарешті чекає" на переговори про "справедливий і тривалий мир".

Мученицька Україна чекає на справедливий мир - зазначив Лев XIV.

Крім того Понтифік згадав про бойові дії в секторі Газа, - він зауважив, що "діти, сім'ї та люди похилого віку змушені голодувати".

Довіряючи Марії служіння Єпископа Риму, пастиря Вселенської Церкви, з човна Петра ми дивимося на неї, Зірку Морську, Матір Доброї Ради, як на знак надії. Просімо його заступництва про дар миру і розради для тих, хто страждає - підсумував Понтифік.

Нагадаємо

У Ватикані відбулася урочиста меса з нагоди офіційного початку служіння 267-го папи римського, єпископа Риму Лева XIV.

18 травня Папа Лев XIV офіційно зайняв Святий Престол у Ватикані.

На інавгураційній месі Папи Лева присутні понад чотири тисячі співслужителів. На парвісі - 200 кардиналів та 750 єпископів і священиків. Загалом на площі Святого Петра. Загалом очікували 156 делегацій з усього світу та понад 250 000 вірян.

Папа Римський Лев XIV закликав до єдності, миру та любові.

Президент України Зеленський також був присутній на інтронізації Папи.

Президент України Володимир Зеленський у Ватикані вперше потиснув руку віцепрезиденту США Венсу після їхньої суперечки у Білому домі.