Інтронізація Папи Римського: Лев XIV офіційно зійшов на престол
Київ • УНН
18 травня Папа Лев XIV офіційно зайняв Святий Престол у Ватикані. На інавгураційній месі були присутні світові лідери та близько 250 тисяч паломників.
Сьогодні, 18 травня, Папа Лев XIV офіційно зайняв Святий Престол у Ватикані. На інавгураційній месі зібрались близько 250 тисяч паломників повідомляє УНН.
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О 10:00 за місцевим часом в базиліці Святого Петра й на площі перед нею почалась меса, під час якої Папу Римського Лева ХІV офіційно ввели на посаду.
Обряд включав в себе декілька моментів, що мають велике символічне значення.
Наприклад передача паллія і перстня рибалки.
Паллій – це елемент літургійного одягу, виготовлений з овечої вовни. Він нагадує про Доброго Пастиря, який бере на свої плечі загублену вівцю, і про триразову відповідь Петра на прохання воскреслого Ісуса пасти його ягнят і овець.
Перстень рибалки називається так, тому що апостол Петро, довірившись слову Ісуса, витягнув з човна на берег сіті з чудесним уловом.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Президент України візьме участь в урочистій церемонії у Ватикані.
Писутні світові лідери та близько 250 тисяч паломників.