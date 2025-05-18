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Інтронізація Папи Римського: Лев XIV офіційно зійшов на престол

Київ • УНН

 • 814 перегляди

18 травня Папа Лев XIV офіційно зайняв Святий Престол у Ватикані. На інавгураційній месі були присутні світові лідери та близько 250 тисяч паломників.

Інтронізація Папи Римського: Лев XIV офіційно зійшов на престол

Сьогодні, 18 травня, Папа Лев XIV офіційно зайняв Святий Престол у Ватикані. На інавгураційній месі зібрались близько 250 тисяч паломників повідомляє УНН.

Деталі

О 10:00 за місцевим часом в базиліці Святого Петра й на площі перед нею почалась меса, під час якої Папу Римського Лева ХІV офіційно ввели на посаду.

Обряд включав в себе декілька моментів, що мають велике символічне значення.

Наприклад передача паллія і перстня рибалки.

Паллій – це елемент літургійного одягу, виготовлений з овечої вовни. Він нагадує про Доброго Пастиря, який бере на свої плечі загублену вівцю, і про триразову відповідь Петра на прохання воскреслого Ісуса пасти його ягнят і овець.

Перстень рибалки називається так, тому що апостол Петро, довірившись слову Ісуса, витягнув з човна на берег сіті з чудесним уловом.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Президент України візьме участь в урочистій церемонії у Ватикані.

Писутні світові лідери та близько 250 тисяч паломників.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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