Интронизация Папы Римского: Лев XIV официально взошел на престол

Сегодня, 18 мая, Папа Лев XIV официально занял Святой Престол в Ватикане. На инаугурационной мессе собралось около 250 тысяч паломников, сообщает УНН.

Детали

В 10:00 по местному времени в базилике Святого Петра и на площади перед ней началась месса, во время которой Папу Римского Льва XIV официально ввели в должность.

Обряд включал в себя несколько моментов, имеющих большое символическое значение.

Например, передача паллия и перстня рыбака.

Паллий – это элемент литургической одежды, изготовленный из овечьей шерсти. Он напоминает о Добром Пастыре, берущем на свои плечи потерянную овцу, и о троекратном ответе Петра на просьбу воскресшего Иисуса пасти его ягнят и овец.

Перстень рыбака называется так, потому что апостол Петр, доверившись слову Иисуса, вытащил из лодки на берег сети с чудесным уловом.

Напомним

Ранее УНН писал, что Президент Украины примет участие в торжественной церемонии в Ватикане.

Присутствуют мировые лидеры и около 250 тысяч паломников.