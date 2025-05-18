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Перша промова Папи Лева після інтронізації: основні послання стосувалися любові, миру та єдності

Київ • УНН

 • 1416 перегляди

У Ватикані Папа Римський Лев XIV закликав до єдності, миру та любові. Він запропонував Ватикан, як нейтральний майданчик для переговорів між Україною та росією.

Перша промова Папи Лева після інтронізації: основні послання стосувалися любові, миру та єдності

Папа Римський Лев XIV під час своєї промови після того, як офіційно зайняв Святий Престол у Ватикані наголосив на мирі,  любові та єдності, передає УНН

Ми покликані показувати любов всім, щоб досягнути єдності, яка не відміняє відмінності,але цінує особисту історію кожної людини і соціальні, і релігійні аспекти кожної людини. Брати та сестри, це час любові, серце Євангелії - це серце Ісуса, яке робить нас братами й сестрами з моїм попередником Левом 13 XIII

 - сказав Папа.

Він закликав побудувати церкву на любові Господа.

Можемо спитати себе сьогодні чи ці критерії переможуть сьогодні у світі. Хіба не кожен конфлікт перестане існувати. Хіба мир не повернеться зі світлом, силою Святого духа. Давайте побудуємо церкву яка буде заснована на любові Господа, церква яка відкриває свлї обійми для всіх на світі і проповідує слово й дозволяє собі бути працьовитою й в гармонії для світу. Разом як брати та сестри, давайте йти на зустріч Богу та любити один одного

- закликав Папа Лев. 

Додамо

Президент України Зеленський також був присутній на інтронізації Папи. З ним були перша леді Олена Зеленська, голова ОП Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Від США був віце-президент Джей Ді Венс. Також були: президентка Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олафа Мерца і прем’єр Канади Марка Карні.  

Доповнення

Сьогодні, 18 травня, Папа Лев XIV офіційно зайняв Святий Престол у Ватикані.

Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як нейтральний майданчик для прямих переговорів між Україною та росією.

Кардинал П’єтро Паролін назвав трагічними результати турецьких зустрічей.

 Папа Лев XIV зустрівся у четвер, 15 травня у Ватикані з главою Греко-католицької церкви в Україні, блаженнішим Святославом Шевчуком під час однієї зі своїх перших аудієнцій як понтифіка, якою засвідчив свій заклик до мирного, переговорного припинення війни. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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