Первая речь Папы Льва после интронизации: основные послания касались любви, мира и единства

Папа Римский Лев XIV во время своей речи после того, как официально занял Святой Престол в Ватикане, отметил мир, любви и единства, передает УНН.

Мы призваны показывать любовь всем, чтобы достичь единства, которое не отменяет различия, но ценит личную историю каждого человека и социальные, и религиозные аспекты каждого человека. Братья и сестры, это время любви, сердце Евангелия - это сердце Иисуса, которое делает нас братьями и сестрами с моим предшественником Львом 13 XIII - сказал Папа.

Он призвал построить церковь на любви Господа.

Можем спросить себя сегодня, победят ли эти критерии сегодня в мире. Разве не каждый конфликт перестанет существовать. Разве мир не вернется со светом, силой Святого духа. Давайте построим церковь, которая будет основана на любви Господа, церковь, которая открывает свои объятия для всех в мире и проповедует слово и позволяет себе быть трудолюбивой и в гармонии для мира. Вместе как братья и сестры, давайте идти на встречу Богу и любить друг друга - призвал Папа Лев.

Добавим

Президент Украины Зеленский также присутствовал на интронизации Папы. С ним были первая леди Елена Зеленская, глава ОП Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. От США был вице-президент Джей Ди Венс. Также были: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Мерц и премьер Канады Марка Карни.

Дополнение

Сегодня, 18 мая, Папа Лев XIV официально занял Святой Престол в Ватикане.

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