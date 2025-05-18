Во время церемонии интронизации Лев XIV подчеркнул, что Украина ждет справедливого мира

Роберт Фрэнсис Превост упомянул об Украине в своей речи, в честь первого служения в качестве 267-го папы римского Льва XIV.

Передает УНН со ссылкой на RAI.

Детали

Папа Лев XIV в инаугурационной речи помолился за Украину и напомнил, что мир "наконец ждет" переговоров о "справедливом и длительном мире".

Мученическая Украина ждет справедливого мира - отметил Лев XIV.

Кроме того Понтифик упомянул о боевых действиях в секторе Газа, - он отметил, что "дети, семьи и старики вынуждены голодать".

Доверяя Марии служение Епископа Рима, пастыря Вселенской Церкви, из лодки Петра мы смотрим на нее, Звезду Морскую, Матерь Доброго Совета, как на знак надежды. Просим его заступничества о даре мира и утешения для тех, кто страдает - подытожил Понтифик.

Напомним

В Ватикане состоялась торжественная месса по случаю официального начала служения 267-го папы римского, епископа Рима Льва XIV.

18 мая Папа Лев XIV официально занял Святой Престол в Ватикане.

На инаугурационной мессе Папы Льва присутствовали более четырех тысяч сослужителей. На парвисе - 200 кардиналов и 750 епископов и священников. Всего на площади Святого Петра. Всего ожидали 156 делегаций со всего мира и более 250 000 верующих.

Папа Римский Лев XIV призвал к единству, миру и любви.

Президент Украины Зеленский также присутствовал на интронизации Папы.

Президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане впервые пожал руку вице-президенту США Венсу после их спора в Белом доме.