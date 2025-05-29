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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
28 мая, 17:16 • 14390 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

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"Давайте молиться вместе": Папа Лев XIV призвал к миру в Украине

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Папа Римский Лев XIV решительно призвал прекратить войну в Украине, особенно после новых серьезных нападений. Он подчеркнул необходимость "поддерживать каждую инициативу для диалога и мира".

"Давайте молиться вместе": Папа Лев XIV призвал к миру в Украине

Папа Римский Лев XIV "решительно" призывает прекратить войну в Украине. Об этом говорится в его заметке в соцсети Х, сообщает УНН.

Детали

Понтифик отметил, что в последние дни народ Украины пострадал от "новых серьезных нападений".

Уверяю, что молюсь за всех пострадавших, особенно детей и их семьи

- написал Папа Лев XIV.

Он также призвал "поддерживать каждую инициативу для диалога и мира".

"Давайте молиться вместе за мир в Украине и везде, где война приносит страдания", - добавил Святейший Отец.

Напомним

21 мая, во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, Папа Лев XIV подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры о мире в Украине.

Папа Лев XIV упомянул Украину во время инаугурационной мессы. Зеленский отреагировал18.05.25, 15:29 • 79061 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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