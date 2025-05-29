"Давайте молиться вместе": Папа Лев XIV призвал к миру в Украине
Киев • УНН
Папа Римский Лев XIV решительно призвал прекратить войну в Украине, особенно после новых серьезных нападений. Он подчеркнул необходимость "поддерживать каждую инициативу для диалога и мира".
Папа Римский Лев XIV "решительно" призывает прекратить войну в Украине. Об этом говорится в его заметке в соцсети Х, сообщает УНН.
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Понтифик отметил, что в последние дни народ Украины пострадал от "новых серьезных нападений".
Уверяю, что молюсь за всех пострадавших, особенно детей и их семьи
Он также призвал "поддерживать каждую инициативу для диалога и мира".
"Давайте молиться вместе за мир в Украине и везде, где война приносит страдания", - добавил Святейший Отец.
Напомним
21 мая, во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, Папа Лев XIV подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры о мире в Украине.
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