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Папа Лев XIV приветствовал украинских паломников и призвал к миру

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Папа Лев XIV приветствовал украинских паломников и выразил соболезнования пострадавшим от стихийного бедствия в США. Он также призвал к молитве за мир, обращаясь к правителям.

Папа Лев XIV приветствовал украинских паломников и призвал к миру

Папа Лев XIV, обращаясь к паломникам после воскресной молитвы, отдельно поприветствовал паломников из Украины, выразил соболезнования пострадавшим от стихийного бедствия в США и обратился с очередным призывом к молитве за мир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.

Подробности

Отмечается, что понтифик призвал к миру после произнесения молитвы "Ангел Господень" в воскресенье, 6 июля 2025 года. Он обратился к паломникам, собравшимся в полдень на площади Святого Петра.

Дорогие, мир — это стремление всех народов и мучительная мольба тех, кого истязает война. Будем просить Господа, чтобы Он коснулся сердец и вдохновил умы правителей, чтобы они заменили насилие оружия поиском диалога

- сказал Лев XIV.

"Далее Папа отдельно поприветствовал некоторые группы, упомянув также греко-католических паломников из Украины, на что они ответили громкими аплодисментами", - говорится в сообщении.

Напомним

Папа Римский Лев XIV выразил поддержку Украине, разделяя боль тех, кто оплакивает близких и пострадал от "бессмысленной войны". Он подчеркнул, что вера украинского народа проходит тяжелое испытание.

"Давайте молиться вместе": Папа Лев XIV призвал к миру в Украине29.05.25, 01:03 • 5239 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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