Зеленский пригласил Папу в Украину и обсудил возвращение детей
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане, обсудив прекращение российской агрессии и возвращение украинских детей. Зеленский пригласил понтифика посетить Украину и поблагодарил за поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Папой Римским Львом XIV в Ватикане обсудил вопросы прекращения российской агрессии, усилия Святого Престола по возвращению украинских детей и пригласил понтифика с визитом в Украину, о чем сообщил в среду в соцсетях, пишет УНН.
Пригласил Папу посетить Украину
Президент выразил благодарность за встречу и "очень обстоятельный разговор с Папой Римским Львом XIV". "Ценим всю поддержку и каждую молитву ради мира в Украине", - подчеркнул он.
Папа Лев XIV приветствовал украинских паломников и призвал к миру06.07.25, 21:31 • 4101 просмотр
О встрече лидеров в Ватикане для прекращения российской агрессии
"Остается открытым и абсолютно возможным предложение встреч на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь стабильного, длительного и настоящего мира. Сейчас только Москва отвергает это предложение, как и все другие мирные предложения", - отметил Президент.
По его словам, "будем и дальше наращивать глобальную солидарность, чтобы дипломатия все же могла сработать".
Об украинских детях
"Поблагодарил Папу особенно за поддержку украинских детей, в частности возвращенных из российского плена. Украинские дети имеют возможность реабилитации и отдыха в Италии, и такое гостеприимство и искренность чрезвычайно важны. Обсудили сегодня дальнейшие усилия Ватикана для возвращения украинских детей, которых похитила Россия", - отметил Президент.
Также Зеленский сообщил, что рассказал Его Святейшеству об уважении в украинском обществе к фигуре Андрея Шептицкого, его поступкам, в частности к спасению евреев во время Второй мировой войны и защите христианской веры. "Надеемся, что вклад и заслуги митрополита Шептицкого получат должное признание", - отметил Зеленский.
Понтифик подтвердил Зеленскому готовность Ватикана принять представителей Украины и РФ для возможных переговоров09.07.25, 16:35 • 309 просмотров