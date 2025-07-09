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Зеленский пригласил Папу в Украину и обсудил возвращение детей

Киев • УНН

 • 49 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане, обсудив прекращение российской агрессии и возвращение украинских детей. Зеленский пригласил понтифика посетить Украину и поблагодарил за поддержку.

Зеленский пригласил Папу в Украину и обсудил возвращение детей

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Папой Римским Львом XIV в Ватикане обсудил вопросы прекращения российской агрессии, усилия Святого Престола по возвращению украинских детей и пригласил понтифика с визитом в Украину, о чем сообщил в среду в соцсетях, пишет УНН.

Пригласил Папу посетить Украину

- написал Зеленский.

Президент выразил благодарность за встречу и "очень обстоятельный разговор с Папой Римским Львом XIV". "Ценим всю поддержку и каждую молитву ради мира в Украине", - подчеркнул он.

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О встрече лидеров в Ватикане для прекращения российской агрессии

"Остается открытым и абсолютно возможным предложение встреч на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь стабильного, длительного и настоящего мира. Сейчас только Москва отвергает это предложение, как и все другие мирные предложения", - отметил Президент.

По его словам, "будем и дальше наращивать глобальную солидарность, чтобы дипломатия все же могла сработать".

Об украинских детях

"Поблагодарил Папу особенно за поддержку украинских детей, в частности возвращенных из российского плена. Украинские дети имеют возможность реабилитации и отдыха в Италии, и такое гостеприимство и искренность чрезвычайно важны. Обсудили сегодня дальнейшие усилия Ватикана для возвращения украинских детей, которых похитила Россия", - отметил Президент.

Также Зеленский сообщил, что рассказал Его Святейшеству об уважении в украинском обществе к фигуре Андрея Шептицкого, его поступкам, в частности к спасению евреев во время Второй мировой войны и защите христианской веры. "Надеемся, что вклад и заслуги митрополита Шептицкого получат должное признание", - отметил Зеленский.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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