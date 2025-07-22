Папа Римський Лев XIV планує відновити діалог з московським патріархатом - ЗМІ
Київ • УНН
Папа Римський Лев XIV проведе аудієнцію з митрополитом волоколамським антонієм 26 липня. Зустріч має на меті відновити діалог після напруженості, спричиненої вторгненням росії в Україну.
Папа Римський Лев XIV матиме аудієнцію з головою відділу зовнішніх церковних зв’язків московського патріархату митрополитом волоколамським антонієм, Про це повідомляє італійське видання ANSA, інформує УНН.
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Зазначається, що зустріч, імовірно, відбудеться у суботу, 26 липня.
(Папа) Лев має намір відновити діалог з московським патріархатом після неминучої напруженості, спричиненої вторгненням росії в Україну
Вказується, що це буде перша аудієнція Лева XIV з антонієм, який представляв патріарха кирила на похороні Папи Франциска.
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