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росія не бачить Ватикан як серйозну арену для мирних переговорів - Reuters

Київ • УНН

 • 324 перегляди

росія не розглядає Ватикан як нейтральний майданчик для переговорів з Україною. Вони пропонують Туреччину, ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар та Оман.

росія не бачить Ватикан як серйозну арену для мирних переговорів - Reuters

росія не розглядає Ватикан як серйозне місце для мирних переговорів з Україною, оскільки Святий Престол є резиденцією католицизму і оточений Італією, членом НАТО та ЄС, з посиланням на трьох високопоставлених російських джерела повідомляє Reuters, зазначивши, що російські джерела заявили, що розглядають Туреччину, ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар та Оман як потенційно підходящі майданчики для переговорів, пише УНН.

Деталі

Вони також зазначають, що багато російських чиновників навіть не можуть літати туди через західні обмеження.

Досі Ватикан мовчав публічно про ідею, висловлену президентом США Дональдом Трампом після розмови з главою кремля володимиром путіним про те, що Папа Лев XIV може провести переговори, спрямовані на припинення найбільш смертоносного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, зазначає видання.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні минулого тижня заявила, що Папа Лев XIV, перший понтифік, який народився в США, підтвердив свою готовність провести переговори під час телефонної розмови з нею.

Італія підтримала пропозицію Трампа про посередництво Ватикана у мирних переговорах - ВВС20.05.25, 22:20 • 3974 перегляди

"Ватикан однозначно не сприймається в росії як серйозна сила, здатна вирішити такий складний конфлікт", - заявило на умовах анонімності одне високопоставлене російське джерело, знайоме з кремлівськими поглядами на вищому рівні.

Серед причин, названих трьома джерелами, "той факт, що і росія, і Україна є переважно східно-православними країнами, тоді як Ватикан оточений членом НАТО Італією, яка підтримувала Україну та неодноразово запроваджувала санкції проти росії".

кремль та Ватикан не відповіли на запити про коментарі. Коли минулого тижня його запитали про ідею Ватикану, кремль сказав, що рішення ще не ухвалене.

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Російські джерела підкреслили, що більшості високопоставлених російських чиновників буде дуже складно навіть дістатися до Ватикану з москви, оскільки прямі рейси були скасовані після початку війни 24 лютого 2022 року, а щодо російських чиновників діє безліч санкцій ЄС.

Один із російських чиновників із сарказмом зауважив, що єдиним місцем проведення краще за Ватикан була б Гаага - місцезнаходження Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт путіна за обвинуваченням у воєнних злочинах.

Міністр закордонних справ путіна сергій лавров у п'ятницю заявив, що ідея Ватикану як потенційної арени для мирних переговорів "дещо неелегантна" з огляду на те, що росія та Україна є східноправославними країнами.

Російські джерела заявили, що "розглядають Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар та Оман як потенційно підходящі майданчики для переговорів". путін неодноразово хвалив арабські держави Перської затоки та Туреччину за їхні спроби виступити посередниками у припиненні війни.

Доповнення

Раніше Папа Римський Лев XIV заявив про готовність Ватикану прийняти наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні.

Україна все ще розглядає Ватикан, як місце потенційної технічної зустрічі з росією - Сибіга23.05.25, 19:53 • 2972 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість зустрічі на високому рівні - Україна, США, рф, Велика Британія, ЄС. За його словами, така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

У Стамбулі 16 травня пройшли перші за понад три роки прямі переговори між українською делегацією, на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим, та російською, на чолі якої стояв радник російського диктатора володимира путіна володимир мединський. Сторони заявили, що досягли низки домовленостей, зокрема про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Переговори між Україною та рф: WSJ дізналося, що вони можуть продовжитися у Ватикані в середині червня22.05.25, 09:15 • 3476 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Джорджа Мелоні
Reuters
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Гаага
Швейцарія
Дональд Трамп
Стамбул
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